Іспанія на Канарських островах прийме круїзне судно MV Hondius, яке стало епіцентром спалаху хантавірусу. Міністерство охорони здоров’я країни підтвердило цю інформацію в ніч проти середи, 6 травня, пише Кореспондент.

Інцидент викликав значне міжнародне занепокоєння через високий рівень смертності від цієї рідкісної інфекції, яка передається головним чином від гризунів і наразі не має специфічного лікування. Експерти, як-от Томас Джеффріс із Західно-Сіднейського університету, вважають загрозу для широкого населення низькою.

Наразі судно перебуває біля берегів Кабо-Верде, куди воно прибуло після виявлення інфекції. Європейський центр із профілактики та контролю захворювань оцінює ситуацію, зокрема визначає пасажирів, які потребують негайної евакуації. Решта людей на борту мають дістатися Канарських островів протягом наступних декількох днів.

По прибутті всі пасажири й екіпаж проходитимуть медичний огляд та отримають спеціалізовану допомогу згідно з протоколами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Представники влади Іспанії обіцяють впровадження суворих заходів безпеки для уникнення контакту пасажирів із місцевими жителями.

Через брак ресурсів Кабо-Верде не може забезпечити відповідну підтримку, тоді як Канарські острови мають необхідну інфраструктуру для проведення такої операції. Іспанія також погодилася прийняти лікаря із судна, який перебуває у критичному стані – його доставлять на сушу медичним літаком.