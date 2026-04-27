Згідно з підрахунками Міноборони, зараз в Україні є 1,6 млн осіб, які могли б поповнити лави ЗСУ. Це дозволило б проводити ротацію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це військова омбудсмен Ольга Решетилова заявила в інтерв’ю .

“За підрахунками Міністерства оборони, 1,6 мільйона осіб – це ті люди, які можуть зараз поповнити військо. Очевидно, що тоді могла б відбуватися ротація”, – наголосила вона.

Решетилова додала, що зараз відбувається пошук правильної комунікації з тією частиною громадян, яка самоусунулася від захисту держави.

“Держава шукає ці шляхи, а суспільство зі свого боку має згадати про свою відповідальність. На мою думку, це справа не тільки поліції, Міноборони, командування Сухопутних військ. Медіа, громадський сектор мають допомагати правильно відбудувати цю комунікацію”, – вважає омбудсмен.