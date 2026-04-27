Глобальні військові витрати зросли на 2,9% у 2025 році, попри скорочення витрат на 7,5% у Сполучених Штатах, на тлі того, як президент Дональд Трамп призупинив нову фінансову військову допомогу Україні, як показав звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), пише УНН.

Світові військові витрати у 2025 році досягли 2887 мільярдів доларів, що на 2,9 відсотка більше, ніж у 2024 році. Військові витрати у Сполучених Штатах скоротилися, але зросли на 14 відсотків у Європі та на 8,1 відсотка в Азії та Океанії – ідеться у звіті.

Три країни з найбільшими військовими витратами – США, Китай та росія – витратили загалом 1480 мільярдів доларів, або 51 відсоток від загальносвітової суми, згідно з новими даними SIPRI.

Витрати зростали 11-й рік поспіль, і довели витрати як частку світового валового внутрішнього продукту (ВВП) до 2,5% – найвищого рівня з 2009 року, згідно з даними SIPRI.

Річне зростання витрат у 2,9 відсотка було значно меншим, ніж зростання на 9,7 відсотка, зафіксоване у 2024 році. Однак це уповільнення значною мірою, як вказано, пояснюється падінням військових витрат США. За межами США загальні витрати зросли на 9,2 відсотка у 2025 році.

“Враховуючи масштаб поточних криз, а також довгострокові цільові показники військових витрат багатьох держав, це зростання, ймовірно, продовжиться до 2026 року і далі”, – сказав Сяо Лян, дослідник Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI.

Військові витрати Сполучених Штатів у 2025 році, становивши 954 мільярди доларів, були на 7,5 відсотка меншими, ніж у 2024 році. Падіння було пов’язане головним чином з тим, що протягом року не було схвалено жодної нової фінансової військової допомоги Україні. Це різко контрастувало з попередніми трьома роками, коли було схвалено загалом 127 мільярдів доларів – сказано у звіті.

“Скорочення військових витрат США у 2025 році, ймовірно, буде короткочасним”, – сказав Нан Тянь, програмний директор Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI.

Основним фактором глобального збільшення військових витрат у 2025 році стало 14-відсоткове зростання в Європі до 864 мільярдів доларів.

“Витрати росії та України продовжували зростати на четвертому році війни в Україні, тоді як постійні зусилля європейських членів НАТО щодо переозброєння призвели до найрізкішого річного зростання витрат у Центральній та Західній Європі з часів закінчення холодної війни”, – ідеться у звіті.

Військові витрати росії зросли на 5,9 відсотка у 2025 році до 190 мільярдів доларів, що створювало їй військовий тягар у 7,5 відсотка ВВП. Україна, сьомий за величиною державний витратник у 2025 році, збільшила свої витрати на 20 відсотків до 84,1 мільярда доларів, або 40 відсотків ВВП.

“У 2025 році військові витрати як частка державних витрат досягли найвищого рівня за всю історію спостережень як у росії, так і в Україні”, — сказав Лоренцо Скараццато, дослідник Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI.

“Їхні витрати, імовірно, продовжуватимуть зростати у 2026 році, якщо війна продовжиться, враховуючи зростання доходів від продажу нафти росією та очікування України на отримання значного кредиту Європейського Союзу”, – зазначив дослідник.

29 європейських членів НАТО витратили загалом 559 мільярдів доларів у 2025 році, і 22 з них мали військові витрати щонайменше 2,0% ВВП, згідно з методологією SIPRI. Німеччина була найбільшим військовим витратником у групі, її витрати зросли на 24% у річному обчисленні до 114 мільярдів доларів. Військове навантаження Німеччини вперше з 1990 року перевищило поріг у 2,0%, досягнувши 2,3% ВВП у 2025 році. Військові витрати Іспанії зросли на 50% до 40,2 мільярда доларів, що також вперше з 1994 року довело її військове навантаження до понад 2,0% ВВП.

“У 2025 році військові витрати європейських членів НАТО зростали швидше, ніж будь-коли з 1953 року, що відображає постійне прагнення Європи до самостійності, а також зростаючий тиск з боку Сполучених Штатів щодо посилення розподілу навантаження в межах альянсу, – сказала Джейд Гіберто Рікар, дослідниця Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI. – Оскільки держави прагнуть досягти нових цільових показників витрат НАТО, узгоджених у 2025 році, існує ризик того, що межі між військовими та іншими витратами, “пов’язаними з обороною та безпекою”, розмиються, що знизить прозорість і ще більше ускладнить оцінку військового потенціалу”.

Витрати Ізраїлю впали на 4,9% до 48,3 мільярда доларів, на тлі того, як війна в Газі завершилася у 2025 році, тоді як витрати в Ірані скоротилися другий рік поспіль, знизившись на 5,6% до 7,4 мільярда доларів.