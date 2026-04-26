З початку путінської агресії проти України сотні та тисячі громадян РФ пішли на війну. Але багато хто з них зайняв аж ніяк не бік Росії, а поїхав до України і почав захищати цю країну. Як з’ясував «МО», серед цих людей опинилися колишні військові, силовики, а також представники служб, які особисто охороняють Володимира Путіна. «МО» разом із представником РДК Ганною Тирон розповідає історії людей, які раніше служили у ФСТ, ФСБ та російській армії і перейшли на бік України.

Від ФСБ до РДК

Ілля Богданов служив у ФСБ, а за Україну почав воювати ще 2014-го. Пройшов Правий сектор, 2022-го приєднався до РДК. Сам він розповідав, що служив у прикордонному управлінні ФСБ у Примор’ї, був знайомий з «приморськими партизанами». В Україну переїхав, щоб воювати проти «антинародного путінського режиму». 2022 року Богданов брав участь у перших же боях під Гостомелем та Ірпенем у Київській області.

Але з цього року в нього розпочалася інша служба – у храмі. У березні 2026 року він став дияконом Православної церкви України.

Із путінської варти — в українські окопи

Данило Мазник із позивним «Шайба» не просто служив у російській армії, але навіть був у почесній варті та супроводжував Путіна на урочистих заходах. Потім у нього трапилися перипетії у житті, і він переїхав до України. А коли почалося вторгнення, то він, як справжній військовий, пішов боронити будинок, у якому живе. Мазник уславився тим, що викрав БТР під час одного з рейдів до Росії — відео з ним стало дуже популярним в українських соцмережах. Мазник загинув під час операції у Шебекіному (місто в Білгородській області). Після цього його мати, яка його завжди підтримувала, переїхала в Україну і тепер теж працює у РДК.

З ФСО в РДК

Чоловік із позивним «Фасоль» служив у ФСО, возив Путіна та його наближених. Хотів звільнитися, не міг більше працювати на російську владу — але його підставили, підкинули наркотики — сказали, чи в’язниця, чи йдеш на війну. За словами представника РДК Анни Тирон, він підписав контракт, але на першому ж штурмі здався в полон і вступив до РДК.

