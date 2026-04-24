Командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр (Бровді) різко розкритикував виробників снарядів, заявивши про «постійну проблему» з якістю.

Про це він написав у соцмережах.

Мадяр опублікував відео знищення командного пункту підрозділу зі складу 58 армії рф в окупованій Кадіївці на Луганщині, за 55 кілометрів від лінії боєзіткнення, «як типовий приклад».

«Просто порівняти перший та другий заходи дрона. Обидві БЧ — по 100 кілограмів. На той клуб-лігво витрачено шість літаків. А мало вистачити рівно ДВА для тотального руйнування локації», — заявив військовий.

«Панове виробники БЧ, до Вас. Може, достатньо парити нам фуфло до вартісних засобів? Це постійна проблема, інакше я б не дозволив собі про те підсвітити публічно. Відірвіть ваші очі від підрахунків надприбутків і негайно розв’язуйте проблему. Не в кабінетах відомств, а у спілкуванні з підрозділами, що застосовують. І не провокуйте, свідомо, хоч і лаконічно попередив, знаючи ваші лобістські здібності. Мене ні посада, ні погони не тиснуть», — написав він.