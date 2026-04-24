Представників Росії та Ізраїлю не буде серед претендентів на головні нагороди 61-ї міжнародної художньої виставки Венеційської бієнале. Таке рішення ухвалило журі виставки, повідомляє Кореспондент.

Зазначається, що причиною стало те, що лідерів обох країн Міжнародний кримінальний суд звинувачує у злочинах проти людяності.

Тому, Росія та Ізраїль виключені з боротьби за здобуття Золотого лева та Срібного лева, яких вручать 9 травня. При цьому обидві країни залишаються в числі учасників.

Венеційська бієнале – один із найвідоміших мистецьких форумів у світі, який проводять кожні два роки у Венеції. Він охоплює тематичні виставки сучасного мистецтва та національні павільйони. Україна бере участь у Венеційській бієнале з 2001 року.