Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 322 550 (+1 100) осіб
танків – 11 888 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 441 (+5) од.
артилерійських систем – 40 574 (+58) од.
РСЗВ – 1 752 (+3) од.
засоби ППО – 1 351 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 253 430 (+1 941) од.
крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 91 127 (+202) од.
спеціальна техніка – 4 134 (+2) од.
Дані уточнюються.