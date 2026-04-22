України виділено 20 000 ліцензій на програму «Сертифікація Google із професійного використання ШІ» на платформі Coursera — для кар’єрного зростання та підвищення продуктивності українців.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Програму розробили експерти Google. Вона складається з 7 курсів (кожен — близько години), які можна опанувати менш ніж за 10 годин у власному темпі. До складу входять 20+ практичних завдань, що імітують реальні робочі кейси.

Тематичні блоки:

Основи ШІ: як це працює

Креатив та комунікації: генерація ідей, копірайтинг, створення контенту

Аналітика: дослідження та аналіз даних

Розробка: використання ШІ для створення застосунків

Що отримають учасники

Безплатний доступ до програми «Сертифікація Google із професійного використання ШІ» на Coursera

Офіційні сертифікати від Coursera після успішного завершення курсів

Практичні навички: 20+ самостійних ШІ-проєктів для реальних робочих задач

Бонус: 90 днів безкоштовної передплати на Google AI Pro — доступ до Gemini у Gmail, Документах і Таблицях та хмарного сховища

У перший тиждень навчання, 6 травня о 17:00, відбудеться вступний вебінар про використання ШІ у житті, роботі та для професійного розвитку. На вебінар запрошені експерти та учасники попередніх програм від Google, які вже пройшли навчання та активно використовують здобуті навички.

Реєстрація та відбір

Реєстрація відкрита з 21 квітня до 25 травня 2025 року. Доступ надається через 10 партнерських організацій:

Український ветеранський фонд

Veteran Hub

Київська школа економіки (KSE)

EdEra

ГО «Дівчата»

Ресурсний центр ГУРТ

Inscience

Харківський ІТ Кластер

БО «Українська освітня платформа»

ІСАР Єднання

Ветеранами, військовослужбовці та члени їхніх родин, а також жінки, які прагнуть розвиватися в галузі сучасних технологій, матимуть пріоритет при відборі.

Як взяти участь

1. Перейдіть на сайт програми

2. Оберіть одну з партнерських організацій для отримання доступу до навчання

3. Заповніть реєстраційну форму на сайті організації — реєструватися безпосередньо на Coursera на цьому етапі не потрібно

4. Очікуйте на лист із інструкціями від партнерів

Пройти курси та отримати сертифікати відібрані учасники зможуть до середини липня. Кількість ліцензій обмежена.