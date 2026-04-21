У Києві завершується тестування оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання через гучномовці міської системи оповіщення.

“Ми прагнемо, щоб хвилина мовчання о 9:00 стала важливим щоденним ритуалом пам’яті для громади Києва, не формальністю, а внутрішньою потребою зупинитися, згадати, зрозуміти ціну і вшанувати. Це символ єдності у вшануванні всіх, хто загинув унаслідок російської агресії, військових і цивільних. Ми вже бачимо результат під час тестування: дедалі більше людей зупиняються в цей момент. Для нас принципово, щоб місто щодня на хвилину завмирало в пам’яті та вдячності кожному, хто заплатив найвищу ціну”, – наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, пише ЛБ.

Таким чином Київ долучається до загальнонаціонального ритуалу подяки, пошани та пам’яті Захисників, Захисниць і цивільних, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

“Щодня о 9:00 Україна завмирає в хвилині мовчання. У цю мить тиша повертає наших полеглих Героїв у наші серця і думки. Ці 60 секунд – не просто пауза, а можливість зупинитися й переосмислити, як прожити цей день так, щоб їхня мужність, цінності й ідеали продовжували жити в кожному нашому рішенні та вчинку. У кожному куточку міста має лунати це сповіщення, щоб у буденному ритмі життя кожен і кожна зупинилися, згадали й усвідомили ціну нашої свободи. І з цієї тиші повернулися до дії з усвідомленням відповідальності перед тими, кого ми втрачаємо щодня”, – зазначила Директорка Департаменту суспільних комунікацій Олеся Зубрицька.

Для інформування залучають гучномовці територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Зокрема, до повідомлення про початок хвилини мовчання наразі залучено понад 400 точок оповіщення. Наразі в місті триває реконструкція та технічна модернізація цієї системи, тому перелік локацій поступово розширюватимуть.

Система ще проходить процес налагодження.

Крім того, о 9:00 на діджитал-білбордах і сітілайтах міста, а також на інформаційних стендах станцій метро з’являється візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.