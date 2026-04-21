Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 320 310 (+1 040) осіб
танків – 11 884 (+0) од.
бойових броньованих машин – 24 429 (+7) од.
артилерійських систем – 40 478 (+82) од.
РСЗВ – 1 749 (+1) од.
засоби ППО – 1 350 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 250 463 (+1 905) од.
крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 90 763 (+192) од.
спеціальна техніка – 4 132 (+0) од.
Дані уточнюються.