Критична система Атлантичних течій, схоже, має значно більшу ймовірність колапсу, ніж вважалося раніше, після того, як нове дослідження показало, що кліматичні моделі, які прогнозують найбільше уповільнення, є найбільш реалістичними. Вчені назвали нове відкриття «дуже тривожним», оскільки колапс матиме катастрофічні наслідки для Європи, Африки та Америки, пише The Guardian.

Атлантична меридіональна циркуляція (АМОК) є важливою частиною глобальної кліматичної системи і, як відомо, вже була найслабшою за 1600 років внаслідок кліматичної кризи. Вчені помітили попереджувальні ознаки переломного моменту у 2021 році та знають, що АМОК руйнувався в минулому Землі.

Амок є важливою частиною глобальної кліматичної системи та приносить нагріту сонцем тропічну воду до Європи та Арктики, де вона охолоджується та опускається, утворюючи глибокий зворотний потік. Колапс змістить пояс тропічних опадів, від якого залежать мільйони людей для вирощування їжі, занурить Західну Європу в екстремально холодні зими та літні посухи, а також додасть 50–100 см до вже зростаючого рівня моря навколо Атлантики.

Професор Стефан Рамсторф з Потсдамського інституту дослідження впливу клімату в Німеччині сказав: «Це важливий і дуже тривожний результат. Він показує, що «песимістичні» моделі, які демонструють сильне ослаблення АМОК до 2100 року, на жаль, є реалістичними, оскільки вони краще узгоджуються з даними спостережень».

Він додав: «Зараз я все більше хвилююся, що ми цілком можемо пройти переломний момент кінця АМОК в середині цього століття, що досить близько».

Рамсторф, який вивчає АМОК протягом 35 років, сказав, що колапсу потрібно уникнути «будь-якою ціною». «Я стверджував це, коли ми вважали, що ймовірність закриття АМОК становить близько 5%, і навіть тоді ми говорили, що ризик занадто високий, враховуючи масивні наслідки. Тепер схоже, що він перевищує 50%. Найдраматичніші та найрізкіші зміни клімату, які ми спостерігаємо за останні 100 000 років історії Землі, відбулися, коли АМОК перейшов в інший стан».

Амок сповільнюється, оскільки температура повітря в Арктиці швидко підвищується через глобальне потепління. Це означає, що океан там охолоджується повільніше. Тепліша вода має меншу щільність і тому повільніше опускається в глибину. Це уповільнення дозволяє накопичувати більше опадів у солоних поверхневих водах, що також робить їх менш щільними, а також ще більше уповільнює опускання та формує петлю зворотного зв’язку Амока.

Система Амока є дуже складною та схильною до випадкових природних коливань, що робить неможливими точні прогнози. Однак, вчені зараз очікують значного ослаблення, і саме це може мати серйозні наслідки в найближчі десятиліття.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, досліджувало чотири різні способи використання реальних спостережень для оцінки моделей. Вони виявили, що метод, який називається гребеневою регресією, який до цього часу мало використовувався в кліматологічній науці, забезпечує найкращі результати.

Амок важко моделювати, оскільки він регулюється незначними відмінностями в щільності води, спричиненими змінами солоності по всій Атлантиці. Зменшення невизначеності в новому аналізі є результатом визначення моделей, які краще відображають поверхневу солоність у південній Атлантиці, що вчені вже знали, що є важливим. Це робить роботу «дуже достовірною», сказав Рамсторф.

Рамсторф сказав, що уповільнення темпів зростання океану в 2100 році може бути навіть більшим, ніж у новій, песимістичному прогнозі. Це пояснюється тим, що комп’ютерні моделі не враховують талу воду з льодовикової шапки Гренландії, яка також освіжає океанські води: «Це ще один фактор, який означає, що реальність, ймовірно, ще гірша».