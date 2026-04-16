Привласнив бюджетні кошти під час ремонту системи водопостачання – у Первомайському районі поліцейські повідомили про підозру підряднику.

60-річний підприємець надав завідомо неправдиві документи про виконання капітального ремонту системи водопостачання, завищивши їх вартість, чим спричинив місцевій громаді збитків на понад 150 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що упродовж 2024 року 60-річний директор будівельного товариства з обмеженою відповідальністю уклав договір з сільрадою про проведення капітального ремонту системи водопостачання на території двох сіл Синюшинобрідської громади. Під час виконання договору підряду, зловмисник вніс недостовірні відомості до офіційних документів – склав та подав акти приймання виконаних робіт, завищивши їх фактично виконаний обсяг та вартість.

Зокрема, до актів приймання виконаних будівельних робіт і довідок безпідставно включалися витрати, які фактично не здійснювалися.

На підставі підроблених документів на рахунки підприємств безпідставно перераховано бюджетні кошти, частину з яких він привласнив.