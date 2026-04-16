Внаслідок масованої атаки рф по Україні щонайменше 15 загиблих і понад 100 постраждалих за ніч. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У ніч на 16 квітня 2026 року збройні сили рф здійснили масштабну комбіновану атаку із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотних літальних апаратів по території України. Під ворожим вогнем опинилися Київ, Дніпро, Одеса, Харків та інші регіони.

Станом на 08:00 відомо про щонайменше 15 загиблих осіб та понад 100 постраждалих. Остаточна кількість жертв уточнюється.

Київ

У столиці внаслідок комбінованої атаки загинули 4 особи, серед яких 12-річна дитина. Ще щонайменше 54 людини отримали поранення, серед них працівники поліції, медики та іноземні громадяни.

Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони. Пошкоджено 17 багатоповерхових та 10 приватних житлових будинків, а також готель, офісний центр, автосалон, автозаправну станцію та торговельно-розважальний центр.

Одеса

Вночі ворог двічі атакував Одесу – спочатку ударними безпілотниками, а згодом балістичними ракетами.

Унаслідок атак загинули 8 осіб, серед них жінки віком 20–56 років та чоловіки 23–26 років. Щонайменше 19 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому стані.

Пошкоджено портову інфраструктуру, адміністративні будівлі, гуртожитки навчального закладу та житлові будинки. Внаслідок ракетного удару частково зруйновано багатоповерховий будинок.

Дніпро та область

Увечері 15 квітня та в ніч на 16 квітня війська рф здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Дніпро та область.

У місті загинули 2 особи, ще 27 отримали поранення, серед них діти. Додатково ввечері внаслідок атаки БпЛА постраждали четверо людей, зокрема двоє малолітніх дітей.

У Нікопольському районі внаслідок ударів FPV-дронами загинув чоловік, ще троє осіб дістали поранення.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, навчальні заклади, хоспіс, гуртожиток, житлові будинки та транспортні засоби.

Харків

У ніч на 16 квітня російські військові атакували Харків ударними безпілотниками, попередньо типу «Герань-2».

У Немишлянському районі зафіксовано влучання у проїжджу частину, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждали щонайменше двоє цивільних осіб. В Індустріальному районі внаслідок удару загорівся автомобіль.

За процесуального керівництва органів прокуратури у відповідних регіонах розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, передбачених ст. 438 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ та інших правоохоронних органів. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на фіксацію доказів, встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.