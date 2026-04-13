Європа відіграла ключову роль у нещодавній місії Artemis 2 на Місяць, а також має власні плани щодо дослідження природного супутника Землі. Під час місії Artemis 2 від NASA чотири астронавти облетіли Місяць у формі вісімки та повернулися на Землю в суботу.

«Ми повернулися в гру», — каже Даніель Нойеншвандер, директор з пілотованих космічних польотів та робототехніки Європейського космічного агентства (ESA), маючи на увазі місячні місії людства. Жодна людина не була поблизу Місяця з 1972 року, пише Zeit.de.

«Поточний політ на Місяць був би неможливим без рушійної системи ESA», — сказав Нойеншвандер Німецькому інформаційному агентству (dpa). ESA надало так званий Європейський сервісний модуль (ESM) для місії. Він забезпечував астронавтів киснем, водою та електрикою, серед іншого. Він також забезпечив рушійну систему для капсули Orion, в якій вони подорожували на Місяць.

Плани щодо німецьких астронавтів на Місяці

Європейські астронавти незабаром візьмуть участь у місії Artemis. Всупереч початковим планам, Artemis 3 не висаджуватиме астронавтів на Місяць. Це має статися у 2028 році з Artemis 4. Генеральний директор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер нещодавно оголосив, що Німеччина буде першою країною, яка відправить астронавтів ESA на місячні місії.

Саме Європейське космічне агентство планує відправити обладнання на Місяць у 2030 році за допомогою безпілотного місячного посадкового модуля Argonaut. Потім транспортні засоби, що беруть із собою, рухатимуться по поверхні Місяця, каже Нойеншвандер. Перший політ планується на борту ракети Ariane 6. Argonaut має доставляти на поверхню Місяця до 1,5 тонн вантажу, такого як марсохід або наукові прилади.

«Мета полягає в тому, щоб розширити наше розуміння Місяця», — каже Нойеншвандер. «Ми хочемо досягти Південного полюса». Там будуть досліджені ресурси. Крім того, сонячне світло там оптимальне для виробництва енергії.

«Ми хочемо поїхати туди назавжди», — каже Нойеншвандер. «Довгострокова мета — європейська дослідницька станція з астронавтами». План подорожі на Місяць: «До 2030 року ми продемонструємо, що можемо це зробити. З 2031 року ми наростимо потужності, і до 2040 року ми матимемо постійну європейську присутність на Місяці», — каже Нойеншвандер. США залишаються важливим партнером. «Нам потрібні США для пілотованого транспортування на Місяць».

Ще багато роботи належить виконати, перш ніж люди зможуть жити на Місяці

«Щоб залишитися на Місяці, нам потрібно продовжувати працювати над системами життєзабезпечення», — каже космічний експерт. «Як ми можемо видобувати воду з Місяця, генерувати кисень і захищати екіпаж від радіації? Як ми можемо пережити місячну ніч, яка триває 14 земних днів?» Зокрема, знання про радіаційний захист також були б корисними для потенційної місії на Марс.

За словами Нойеншвандера, місячні проекти мають значні наукові переваги: ​​«Ми також краще розуміємо Землю та взаємодію між Місяцем і Землею стосовно клімату. Йдеться також про ресурси, коли ми там опинимося». Крім того, дослідження космосу пропонує технологічні інновації, які можна використовувати в інших галузях, таких як робототехніка, яка може допомогти в ліквідації наслідків стихійних лих.

Крім того, йдеться про співпрацю в Європі та зі США, Японією, Канадою та іншими країнами. «Важливо те, що нам потрібні флагманські проекти, які надихатимуть молодь по всій Європі», — каже Нойеншвандер, підкреслюючи існуючу міжнародну співпрацю: лише в «Артеміді 2» взяли участь близько 100 компаній з 13 країн.