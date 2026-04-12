У Невшательському озері у Швейцарії понад тисячу керамічних предметів і мечів періоду 20-50 років н.е., що дуже добре збереглися. Ймовірно, вони призначалися для одного з римських таборів, але судно, що перевозило предмети, зазнало аварії.

Про це інформує Еuronews.

Підводні археологи виявили у Невшательському озері в Швейцарії понад тисячу керамічних предметів та мечів часів Римської імперії. Ймовірно, це був вантаж одного з римських суден.

Спочатку археологи Фаб’єн Лангенеггер та Жюльєн Пфіффер тримали вражаючу знахідку в секреті, щоб її не розграбували.

“Ми обидва з обережністю наблизилися до цієї купи, яка могла бути складом мін, що залишилися з часів Другої світової війни. Але коли я ввімкнув підсвічування фотоапарата, виявився характерний теракотовий колір. Поглянувши на кілька розбитих тарілок, ми зрозуміли, що ця знахідка незвичайна”, – згадав Жюльєн Пфіффер.

За його словами, корабель, який перевозив вантаж, ймовірно, затонув між 20 і 50 роками н.е. Наразі вчені аналізують залишки їжі, знайдені в керамічному посуді.

“Ми зависли на місці на кілька хвилин. У той момент, спостерігаючи за Фаб’єном, я зрозумів, що ми знаходимося в дуже незвичайній ситуації”, – розповідає Жюльєн Пфіффер.

Знахідка була зроблена наприкінці листопада 2024 року, але довгий час трималася в секреті, щоб уникнути мародерства.

Зйомки з безпілотника, що показали темну пляму у воді Невшательського озера, яка стала більш прозорою останніми роками, послужили імпульсом для занурення – вчені підозрювали, що на дні знаходиться судно, яке затонуло. Вивчення знахідки тривало два тижні у 2025 році та майже місяць у 2026 році. Підводні археологи з Fondation Octopus (Фонду “Восьминіг”) виявили понад 1000 предметів.

Передбачається, що йдеться про вантажне судно, яке мало доставити в римський табір кухонне начиння, виготовлене у Швейцарії. Один із ящиків був датований 17 роком нашої ери.

Уламки самого судна поки що не знайдені. В останні десятиліття римські кораблі були виявлені у німецькій річці Рейн та у французькій Роні.

Також були знайдені предмети, що стосуються спорядження легіонерів – а саме два гладіаторські мечі, кинджал, пряжка ременя та фібула. На думку команди археологів, вони свідчать, що корабель супроводжували легіонери. Враховуючи кількість знайдених артефактів, вантаж міг призначатись для легіону чисельністю близько 6 тисяч осіб.

Також було виявлено плетений кошик, який, за словами археологів, “дивом зберігся в озерній крейді і містить групу із шести керамічних предметів, які відрізняються за своїм виготовленням від решти вантажу”. Дослідницька група припускає, що це менш складний посуд та їжа матросів корабля.

“Ми витягли з води всі артефакти – трохи більше тисячі, – яким загрожувала небезпека бути пошкодженими якорями або мережами або вкраденими мародерами. Зараз ці артефакти очищуються і обробляються командою реставраторів на суші. Після завершення цього етапу реставратори зможуть обговорити з археологами те, що вони помітили, – каже Пфіффер. – Реставратори зможуть розпізнати деталі (наприклад, виробничі печатки, сліди їжі, захисні елементи, такі, як солома між тарілками), які дуже важко розгледіти у воді”.

Команда Fondation Octopus готує книгу та документальний фільм, які будуть опубліковані у 2027 році. Виставка вражаючих знахідок буде організована у найбільшому археологічному музеї Швейцарії Laténium у Невшателі. Дата її проведення наразі не визначена. А попереду ще багато відкриттів: за словами команди Fondation Octopus, в океанах є більше історичних артефактів, ніж у всіх музеях світу.

