Одна з найвідоміших християнських реліквій знову опинилася в центрі наукової дискусії. Італійський вчений Джанні Баркачча з Падуанського університету повторно дослідив зразки тканини, зібрані ще у 1978 році.

За його даними, близько 40% людської ДНК на плащаниці має індійське походження. Про це повідомляє Wionews.

Нове дослідження припускає, що Туринська плащаниця, найвідоміший і водночас найсуперечливіший артефакт, могла походити з Індії. Це шматок тканини довжиною 4,4 метра та шириною 1,1 метра, в який, як вважається, було обгорнуто тіло Ісуса Христа після його розп’яття. На ньому також є обличчя, схоже на обличчя Христа.

Джанні Баркачча з Падуанського університету, Італія, вперше у 2015 році припустив, що її походження може походити з Індії. Він базував свою теорію на аналізі матеріалу, зібраного з плащаниці в 1978 році. Баркачча знову проаналізував той самий матеріал, щоб виявити, що майже 40 відсотків людської ДНК, знайденої на плащаниці, походить з індійських родів.

У своєму дослідженні він зазначає, що їхнє дослідження показало, що Плащаниця містить різноманітну середньовічну та сучасну ДНК. Фактично, вона забруднена не лише людською ДНК, а й ДНК котів, собак, курей, великої рогатої худоби, кіз, овець, свиней, коней та диких тварин, таких як олені та кролики. Команда також виявила сліди деяких видів риб, повідомляє New Scientist.

Також присутня ДНК моркви, пшениці, перцю, помідорів та картоплі, яку, ймовірно, принесли до Європи ті, хто подорожував до Азії та Америки, пишуть дослідники у дослідженні. ДНК людини також покривала Плащаницю протягом багатьох років, і існує величезний зв’язок з Індією.

«Плащаниця контактувала з багатьма людьми, що ставить під сумнів можливість ідентифікації оригінальної ДНК Плащаниці», – пишуть вони. Майже 40 відсотків ДНК людини походить з Індії. Вчені заявили, що це могло статися або внаслідок історичних взаємодій, або тому, що тканина для Плащаниці була імпортована з долини Інду. Автори пишуть, що існує ймовірність «потенційно значного впливу тканини в Середземноморському регіоні та можливість того, що пряжа була вироблена в Індії».

Однак не всі переконані, що Туринська Плащаниця має зв’язок з Індією. Андерс Гьотерстрем зі Стокгольмського університету у Швеції заявив виданню: «Я досі не бачу підстав сумніватися в тому, що плащаниця французька і датується XIII-XIV століттям», – каже він. Він назвав її «легендарним походженням… без наукового підтвердження» і просто замовчуванням історії. Примітно, що радіовуглецевий аналіз 1988 року вказав на походження Плащаниці на XIII століття. Нещодавно в дослідженні, опублікованому в журналі «Journal of Medieval History», йдеться, що теолог на ім’я Ніколь Оресме назвала її підробкою 600 років тому.