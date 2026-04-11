В Україні готуються запровадити оподаткування доходів, отриманих через цифрові торговельні майданчики. Верховна Рада вже підтримала відповідний законопроєкт у першому читанні, визначивши правила для тих, хто реалізує товари чи послуги в мережі, повідомляє unian.

За словами народного депутата Руслана Горбенка, для більшості користувачів, які просто розпродають власні вживані речі, нічого не зміниться. Парламентарі встановили «безпечний поріг» на рівні 2000 євро (приблизно 100 тисяч гривень) річного доходу. Якщо ваші продажі за 12 місяців не перевищують цю суму, податки нараховуватися не будуть.

Для тих, хто заробляє на платформах більше, діятиме спеціальна податкова модель «5 плюс 5». Вона передбачає:

5% податку безпосередньо з отриманого доходу;

5% військового збору.

Цей «лайтовий» режим у тестовому форматі розрахований на повнолітніх самозайнятих осіб, які працюють без найманих працівників і не торгують підакцизними товарами. Головна умова для застосування такої ставки — річний оборот не має виходити за межі 834 мінімальних зарплат, що наразі становить близько 7,2 млн грн.

Депутат наголосив, що такий підхід допоможе вивести з тіні професійних перекупників, не створюючи зайвого тиску на звичайних громадян. Водночас українцям радять стежити за обсягами своїх операцій, щоб вчасно зорієнтуватися у змінах податкового законодавства.