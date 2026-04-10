Приготуйте м’які та ароматні паски з цільнозернового борошна — смачно, ситно і трохи корисніше за класичні

Паски — це обов’язкова частина великоднього столу, але їх можна приготувати не лише за класичним рецептом. Наприклад, можна замінити звичайне борошно на цільнозернове і отримати насиченіший смак та цікаву текстуру. При цьому випічка все одно вийде м’якою та ароматною.

Цей рецепт пасок підійде тим, хто намагається обирати корисніші інгредієнти, не відмовляючись від улюблених страв, пише Телеграф. Цільнозернове борошно надає випічці легкої горіхової нотки і робить її ситнішою, а класична технологія приготування допомагає зберегти повітряність, за яку люблять класичні паски.

Інгредієнти:

250–300 мл теплого молока

7–10 г сухих дріжджів (або 25 г свіжих)

350-400 г цільнозернового борошна

1 яйце + 1 жовток

120-150 г цукру

1 ч. л. ванільного цукру

80–100 г вершкового масла (м’якого)

дрібка солі

80-100 г родзинок

Для глазурі:

1 білок

120-150 г цукрової пудри

кондитерська посипка для прикраси

Як приготувати:

Приготуйте опару. Розведіть дріжджі у теплому молоці та залиште на 15 хвилин. 100 г цільнозернового борошна змішайте з сіллю і влийте туди молоко. Перемішайте, накрийте вологою серветкою і залиште на 30 хвилин.

Яйце і жовток розітріть із цукром та ванільним цукром. Додайте яйця та вершкове масло до опари. Добре розмішайте і поступово всипте решту борошна. Замісіть м’яке тісто, знову накрийте серветкою і залиште на 1 годину. Порада! Дріжджове тісто не любить холоду та протягів. Навіть тісто для великодньої паски, яке вже підійшло і вимішане, ставте тільки в розігріту духовку.

Обомніть тісто, вмішайте родзинки і залиште ще на 40 хвилин. Заповніть тістом форми до половини, накрийте і дайте постояти 30–40 хвилин.

Розігрійте духовку до 100 °C і поставте в неї форми на 10 хвилин. Потім збільште температуру до 180 °C і випікайте великодню паску близько 30 хвилин до готовності.

Для глазурі збийте білок із цукровою пудрою до щільності та блиску. Покрийте глазур’ю охололі великодні паски та прикрасьте їх кольоровою посипкою.