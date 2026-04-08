Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час візиту до Києва у серпні 2023 року оголосив, що його країна передасть винищувачі F-16 Україні. Проте й досі жоден з літаків так і не був доставлений. Про це повідомляє норвезький мовник NRK, посилаючись на кілька анонімних джерел, пише Кореспондент.

Співрозмовники зазначили, що з шести F-16, які в Осло обіцяли передати Києву в дар, жоден ще не був доставлений на територію України.

Два з цих шести літаків раніше використовувались для навчання українських пілотів у Данії, але тепер вони “перебувають на ремонті” в Бельгії вже понад рік.

Іще чотири літаки F-16 не могли літати, коли їх відправили з Норвегії. Вони були відправлені частинами в ящиках транспортним літаком в квітні 2025 року. Всі вони також перебувають у тій же майстерні компанії Sabena в Бельгії.

NRK відомо про значні проблеми з потужностями для обслуговування та підготовки літаків F-16 у майстерні Sabena в Бельгії. Це є основною причиною того, чому норвезькі літаки F-16 ще не в Україні.

Обсяг робіт на чотирьох літаках великий. Щоб їх підготувати, знадобиться більше року, якщо компанія Sabena розпочне роботи тепер.

“Чотирьом літакам, що були доставлені в ящиках до Sabena в Бельгії, не вистачає близько 100 частин кожному. Тому на їхнє збирання піде багато часу”, – розповів на умовах анонімності консультант української армії.

Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік підтвердив, що літаки все ще перебувають у майстерні в Бельгії.

“Нині літаки перебувають на підготовці в компанії Sabena в Бельгії. Саме Україна, у консультації з країнами-донорами, визначає пріоритети в Sabena, включаючи підготовку нових літаків і технічне обслуговування літаків, які вже використовуються в Україні”, – заявив міністр у заяві, надісланій електронною поштою.