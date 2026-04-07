Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб / persons
танків – 11 841 (+0) од.
бойових броньованих машин – 24 364 (+4) од.
артилерійських систем – 39 562 (+65) од.
РСЗВ – 1 722 (+3) од.
засоби ППО – 1 340 (+2) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня– 223 341 (+1 945) од.
крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
кораблі / катериs – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 87 862 (+248) од.
спеціальна техніка – 4 115 (+3) од.
Дані уточнюються.