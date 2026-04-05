Створити розкішний квітник, який не потребує щоденного поливу та виснажливого догляду, цілком реально. Синоптики прогнозують аномально спекотне літо 2026 року, тому експерти радять обирати рослини-“спартанці”, що зберігають охайний вигляд навіть під палючим сонцем.

Одним із найнадійніших варіантів є ваточник бульбистий. Ця рослина обожнює сонячні ділянки та бідні піщані ґрунти, а її яскраві квіти працюють як справжній магніт для метеликів.

Не менш витривалим є кореопсис, який буває як карликовим (30 см), так і гігантським (до 3 метрів). Його жовті суцвіття не лише прикрашають сад, а й стають джерелом нектару для бджіл та кормом для співочих птахів.

Для любителів вишуканості ідеальним вибором стане деревій. Окрім звичного білого кольору, садові сорти мають рожеві, червоні та жовті відтінки, легко витримуючи сухе повітря та відсутність регулярного поливу.

Шавлія та гайлардія — це дует для тих, хто прагне безперервного цвітіння з літа до самої осені. Ці рослини надзвичайно стійкі до спеки та солі в ґрунті, причому гайлардія вражає своєю здатністю випускати величезну кількість бутонів без зупинки.

Якщо ви хочете додати саду тропічного шику, зверніть увагу на канну. Вона має масивне листя та екзотичні квіти, при цьому спокійно витримує як тимчасову посуху, так і коротке підтоплення.

Замикає список очиток видний — сукулент-багаторічник, який майже неможливо “вбити” сонцем. Він зацвітає пізно восени пурпуровими шапками, стаючи справжнім порятунком для комах наприкінці сезону.

Головне правило для всіх цих видів — забезпечення якісного дренажу. Більшість посухостійких рослин бояться не спеки, а застою води біля коріння, особливо в зимовий період.