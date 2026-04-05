Садівники масово переходять на ударну схему підживлення квітів. Це дозволяє зміцнити стебла та значно збільшити розмір чаші ще до початку цвітіння.

Як пояснюють фахівці каналу «Наша дача!», не можна покладатися тільки на вологу, яка залишилася в ґрунті після зими. Весняні вітри миттєво висушують ґрунт і зупиняють розвиток цибулин. Без інтенсивного поливу рослини не зможуть наростити соковиту зелену масу.

Експерти наголошують: потужне листя є головним джерелом енергії для квітки. Якщо змусити зелень стати масивною, рослина неминуче видасть величезний бутон.

Для максимального результату садівники радять повністю відмовитися від стандартної аміачної селітри. Натомість варто застосувати суміш нітрату магнію та нітрату кальцію.

Магній змушує пелюстки інтенсивніше поглинати світло, роблячи колір насиченим. Кальцій зміцнює клітинні стінки, що перетворює стебло на витривалу опору.

Приготування стимулятора займає лічені хвилини. На 10 літрів води додають по одній столовій ложці кальцієвої та магнієвої селітри.

Компоненти чудово розчиняються і не блокують дію один одного. Цього об’єму розчину вистачить, щоб обробити 2 квадратних метри квітника.

Щоб підживлення не спалило коріння, розчин вливають лише у вологий ґрунт після дощу або поливу. Процедуру проводять суворо один раз на сезон.

Важливо встигнути до того, як тюльпан випустить бутони. Кальцієву селітру категорично заборонено змішувати з фосфором або сульфатами. Такий осад просто заблокує живлення цибулини.