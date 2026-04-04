У Німеччині набули сили зміни до закону про модернізацію військової служби, за яким усі чоловіки від 17 до 45 років тепер мають отримати дозвіл від Бундерсверу, якщо вони хочуть поїхати з країни більше, ніж на три місяці.

Про це пише німецьке видання Berliner Zeitung, передає Громадське.

Досі у законі йшлося, що обмеження щодо виїзду чоловіків з Німеччини обмежуватимуть тільки у двох випадках — виявленні підвищеної зовнішньої військової загрози для країни, про яку оголосить Бундерстаг або НАТО, або при безпосередній атаці армією іншої держави на Німеччину.

Відтепер чоловіки віком від 17 до 45 років повинні отримати відповідний дозвіл від Центру кар’єри збройних сил Німеччини, якщо хочуть залишити країну більше, ніж на три місяці, незалежно від мети — навчання, робота, туризм тощо.

«У разі надзвичайної ситуації ми повинні знати, хто планує бути за кордоном протягом більш тривалого терміну», — зазначили у пресслужбі Бундерсверу.

У міноборони Німеччини також додали, що метою та основною ідеєю змін до закону є створення обліку військовозобов’язаних «на випадок потреби». Крім того, вони ще працюють над випадками, коли німців можуть звільняти від необхідності отримувати дозволи при виїзді, а також як «уникнути зайвої бюрократії» під час процесу.

Поки міноборони Німеччини не пояснило, які наслідки передбачені для військовозобов’язаних, які не отримали дозвіл на виїзд від влади.

Як зазначило видання, нові правила є частиною більших реформ по модернізації збройних сил Німеччини. Серед них — збільшити чисельність Бундесверу з 184 тисяч до понад 255 тисяч військовослужбовців до 2035 року. У межах цього повнолітні німці після 2008 року народження отримуватимуть анкету, де їх проситимуть зазначити, чи хочуть вони пройти військову службу.