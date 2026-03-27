Міністерство оборони Індії підписало контракт з АТ Рособоронекспорт контракт на постачання для індійської армії зенітних гарматно-ракетних комплексів Тунгуска на понад 47 млн доларів. Про це поінформувало оборонне відомство Індії, пише Кореспондент.

“Ці сучасні ракетні комплекси посилять можливості багаторівневої протиповітряної оборони Індії проти повітряних загроз, зокрема літаків, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет, – мовиться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що ця угода “ще більше зміцнить індійсько-російське стратегічне оборонне партнерство”.

ЗГРК Тунгуска призначений для захисту мотострілецьких і танкових підрозділів, а також різних об’єктів від повітряних атак. Комплекс здатний ефективно збивати будь-які повітряні цілі на низькій висоті, включно з безпілотниками, крилатими ракетами, вертольотами та літаками.

Раніше росЗМІ повідомляли, що Індія нібито розглядає можливість закупівлі до 40 російських винищувачів п’ятого покоління Су-57 для посилення ВПС країни.