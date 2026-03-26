Командування Міжнародного легіону у складі ГУР наказало провести внутрішнє розслідування погроз від командира роти Advanced Company, які той адресував журналістам, що розслідували смерть новобранця роти Бруно Габріеля Леала да Сілви. Той, імовірно, загинув від побиття.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України у відповідь на запит видання Kyiv Independent, передає Громадське.

Командир Advanced Company Леандерсон Пауліно у своїх Instagram-історіях звинувачував авторів розслідування про смерть добровольця — кореспондента Kyiv Independent Джареда Гоєтта та бразильського кореспондента SBT Сержіо Утша — в «отриманні російських грошей».

Він публікував фото Гоєтта й казав: «Тримайся, хлопче, це тільки початок». Також він обіцяв, що їх «ідентифікують» і «знайдуть», щоб зустрітися з ними особисто.

Журналіст Утш же сказав, що вважає погрози Пауліно особливо серйозними, адже їх, мовляв, можна було б інтерпретувати як позицію всіх українських військових. На тлі заяв Пауліно про «російські гроші» він додав, що його професійна репутація не підлягає сумніву після 30 років досвіду, зокрема 12 років висвітлення війни в Україні.

У ГУР заявили, що командування легіону наказало провести внутрішнє розслідування погроз, наголосивши, що легіон поважає свободу слова, хоч є частиною закритої військової розвідки.

«Легіон підтримує відкриту, конструктивну взаємодію з журналістами й не допускає випадків тиску на представників медіа, перешкоджання журналістській діяльності або погроз, які не можуть бути виправдані ні військовим статусом, ні умовами воєнного часу», — йдеться у відповіді ГУР.

Там також додали, що всі військовослужбовці «зобов’язані дотримуватися законодавства України, норм військової етики та правил публічної комунікації», а «будь-які прояви погроз, тиску або протиправної поведінки щодо представників медіа є неприпустимими та не відповідають принципам служби».

Що кажуть родичі померлого добровольця?

Тим часом мати да Сілви сказала, що її син довіряв керівництву Advanced Company, хоча не мав військового досвіду та вживав ліки проти тривоги та депресії. За її словами, підрозділ покрив витрати на авіаквиток для хлопця, оскільки сам він не міг собі цього дозволити.

«Він їм довіряв. Вони заманили мого сина поїхати. Так само як вони його туди (до України — ред.) забрали, вони повинні повернути його (до Бразилії — ред.)», — додала жінка.

Більше про інцидент

Журналісти Kyiv Independent дізналися, що 28-річний доброволець із Бразилії Бруно Габріель Леал да Сілва прагнув підписати контракт зі штурмовою ротою Advanced Company зі складу тактичної групи «Реванш» Міжнародного легіону ГУР. Однак він нібито передумав і пізніше хотів покинути Україну.

29 грудня 2025 року він повернувся у стані алкогольного сп’яніння на базу підрозділу в Києві. Як покарання за порушення правил підрозділу його змусили битися в боксерських рукавичках з іншим солдатом на базі.

Один із колишніх членів підрозділу розповів, що Леал да Сілва повернувся до спального приміщення «в нормальному стані» й не відчував болю. Однак згодом, за словами колишніх бійців, група солдатів вивела Леала да Сілву до невеликої кімнати, яку називали «контейнером». Свідки кажуть, що чули, як чоловік кричав, коли його били. За їхніми словами, це тривало приблизно 40 хвилин.

Наступного ранку кілька бійців побачили «сильно побите тіло» Леала да Сілви, яке лежало на снігу біля «контейнера» поблизу входу на базу. Вони стверджують, що бачили його без сорочки, зі слідами від мотузки на зап’ястях і на тулубі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України, якому підпорядковується Advanced Company, підтвердили, що на момент смерті Леал да Сілва перебував у тимчасовому місці дислокації підрозділу як кандидат, який проходив відбір для можливого укладення контракту.

Київські правоохоронці розслідують його смерть як убивство з необережності.