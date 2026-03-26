У столиці Хорватії Загребі відкрився Cravaticum – перший у світі музей краватки, аксесуара, який, як вважають історики, з’явився саме в цій країні і з часом став частиною світової моди. Експозиція розповідає не тільки про стиль, а й про культурну роль краватки, яка для Хорватії залишається важливим національним символом.

Про це пише «Європульс».

Історія цього предмета гардеробу сягає XVII століття і пов’язана з хорватськими солдатами. За однією з версій, вирушаючи на війну, вони отримували від своїх дружин або наречених шийні хустки. Ці хустки слугували знаком кохання та вірності і водночас мали практичне значення – наприклад, ними можна було перев’язати рану.

Під час Тридцятирічної війни хорватська легка кавалерія, що служила французькому королю, привезла цю традицію до Парижа. Пов’язані на грудях хустки швидко привернули увагу і стали модним нововведенням при дворі.

Особливу роль відіграв Людовик XIV, відомий своєю любов’ю до моди. Він зробив краватку частиною придворного стилю і закріпив її в європейській культурі. Вважається, що за його правління навіть з’явилася посада придворного, який відповідав за вибір і зав’язування краватки.

Саме слово «cravat» теж пов’язане з Хорватією: французи адаптували слово «Croate» — «хорват» — під свою вимову. Так назва закріпилася в європейських мовах.

Як повідомляло Інше ТВ, Ескізні проєкти нового герба Миколаївщини експонуються в художньому музеї ім.В.Верещагіна (ФОТО)