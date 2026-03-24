Міністерство освіти і науки України опублікувало порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, який визначає правила вступної кампанії до закладів вищої освіти на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру, пише Iнтерфакс.

Згідно з інформацією міністерства, серед ключових нововведень вступної кампанії 2026 року: вступники можуть подати до 10 заяв загалом, з яких не більше ніж 5 — на бюджет; система пріоритетів тепер діє не лише для вступу на бакалаврат, а й для магістратури, зокрема й для контрактної форми навчання; для більшості творчих спеціальностей коефіцієнт творчого конкурсу збільшено до 0,7; співбесіди та творчі конкурси проводяться очно, а винятки передбачено для окремих категорій вступників, зокрема тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, проходить службу або представляє Україну на міжнародних змаганнях; результати національних випускних іспитів країн Європи можуть зараховувати замість національного мультипредметного тесту (НМТ) для громадян України; мотиваційні листи більше не є обов’язковим складником вступної заяви.

Зазначається, що для вступу на бакалаврат основним критерієм відбору залишаються результати НМТ, а вступники можуть використовувати і результати тестування попередніх років (2023, 2024 та 2025).

“Конкурсний бал розраховується за формулою, у якій кожен предмет має свою вагу залежно від спеціальності. Це означає, що один і той самий вступник може мати різний конкурсний бал залежно від обраної спеціальності. Такий підхід дає змогу врахувати, які знання є ключовими для конкретного напряму навчання. Водночас вступникам і батькам рекомендовано звернути увагу на вагу предметів (предметні коефіцієнти) для конкретної спеціальності перед поданням заяв”, – розповіли в Міносвіти.

Також цьогоріч вступники на бакалаврат і магістратуру визначають пріоритетність заяв — тобто зазначають, який заклад освіти є для них найбажанішим (правило діє і для контрактної форми навчання).

“Важливо визначитися зі спеціальністю та закладом заздалегідь, адже потім пріоритетність змінити неможливо”, – наголосили у відомстві.

Щодо українцям, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, для вступу до українських ЗВО замість результатів НМТ зараховують результати національних випускних іспитів (наприклад, результати польської матури).

Також, замість НМТ проходять лише внутрішню співбесіду в університеті: ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій); особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; вступники, яким відмовлено в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

Окремі категорії вступників мають пільги, але складають НМТ: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; інші категорії, які вступають за квотою-1.

Серед іншого, для вступників з тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій передбачено окремі бюджетні місця за квотою-2.

“Водночас умови вступу залежать від дати переміщення. Наприклад, якщо вступник виїхав після 1 жовтня 2025 року (або під час вступної кампанії перебуватиме там), він має право на співбесіду замість НМТ і брати участь у конкурсі на бюджет. Якщо вступник виїхав до 1 жовтня 2025 року, він вступає за результатами НМТ, але все одно має право на квоту-2.

Крім того, Міносвіти підготувало інструкцію для вступника, яка пояснює ключові етапи та нововведення простою мовою.