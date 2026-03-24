Як і прогнозувалося, сьогодні вночі ворог атакував Україну дронами та ракетами. Найбільше постраждали за даними на зараз Полтавщина та Запоріжжя.

У Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків і будівлі готелю. Відомо про загибель двох людей. Ще 11 дістали травми, їм було надано необхідну медичну допомогу.

Пізніше, станом на 4:00, кількість постраждалих збільшилася до одинадцяти осіб.

У Запоріжжі одна людина загинула та 5 поранених. Пошкоджені шість багатоквартирних та два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі, об’єкт промислової інфраструктури.