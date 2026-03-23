За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомлено про підозру директорці однієї з лікарень Миколаєва у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

У 2023–2024 роках між медзакладом та Національною службою здоров’я України були укладені договори в межах програми медичних гарантій щодо надання реабілітаційної допомоги дорослим і дітям у стаціонарних та амбулаторних умовах із фінансуванням за рахунок державного бюджету.

Водночас заклад не мав необхідної кількості медичних фахівців і відповідного обладнання для надання якісної реабілітаційної допомоги. Попри це, підозрювана не вжила заходів для усунення виявлених порушень.

Натомість до електронної системи охорони здоров’я вносилися відомості про нібито надані медичні послуги, на підставі яких формувалися звіти для Національної служби здоров’я України.

На підставі цих звітів заклад безпідставно отримав бюджетні кошти на понад 21,3 млн грн.