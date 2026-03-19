Шон Пенн, пропустивши церемонію Оскар, і прибувши до України, мав змогу особисто відвідав бойовий підрозділ 157-ї окремої механізованої бригади, який виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.

Про це пише 157 окрема механізована бригада у Фейсбуцi.

“Він поспілкувався з нашими військовослужбовцями, висловив щиру підтримку та подяку за їхню мужність, самовідданість і відданість захисту України. Його приїзд — це знак того, що світ бачить і цінує наших героїв, які день за днем стоять на захисті свободи та незалежності нашої країни.

Такі зустрічі надихають та нагадують, що навіть у найскладніші часи ми не самі, і наша відвага не залишиться непоміченою.”