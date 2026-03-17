Київські митники запобігли незаконному пересиланню за кордон у міжнародному поштовому відправленні рідкісного військового артефакту — оригінального захисного шолома 1915 року, що належав прусському офіцеру збройних сил Німецької імперії. Відправником виявився мешканець Рівненської області, адресатом — отримувач у США.

З огляду на очевидні ознаки старовини, митники скерували предмет на експертизу до Національного музею історії України.

Експерти музею встановили, що це пікельгаубе (пікельгельм) — захисний шолом прусського офіцера 1915 року. Усі металеві елементи виготовлені зі сплаву на основі міді та позолочені, що характерно для офіцерського складу армії Німецької імперії.

На шоломі збережено оригінальний латунний герб Королівства Пруссії з орлом під королівською короною. На його грудях — літери «FR» (Фрідріх I), а на стрічці німецькою мовою викарбувано девіз: «З Богом за короля та батьківщину».

Всередині купол оздоблений шкірою типу лайка з полковим штампом. І штамп, і текст експерти визнали оригінальними. За їхніми висновками, шолом, ймовірно, належав лікарю-ветеринару єгерського полку Збройних сил Німецької імперії.

За висновком фахівців, меморіальні прусські офіцерські шоломи пікельгаубе на антикварних ринках Європи, України та рф практично не трапляються, а подібні зразки є рідкісними. Предмет має культурну та історичну цінність.

Згідно із законодавством України, для вивезення культурних та історичних цінностей за кордон необхідне відповідне свідоцтво Міністерства культури. Жодних дозвільних документів митникам надано не було.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ч.2 ст.473 Митного кодексу України. Шолом вилучено до рішення суду.