Спадщина у 2026 році може обернутися фінансовими проблемами замість вигоди. Разом із майном спадкоємці нерідко отримують борги, значні податки та додаткові витрати. Юристи радять у деяких випадках відмовлятися від спадку, щоб уникнути ризиків.

Перед прийняттям спадку важливо з’ясувати не лише його вартість, а й можливі фінансові зобов’язання. Як повідомляє юридичний YouTube-канал Наказ, спадкоємець може отримати разом із майном і борги померлого.

Коли спадок може стати проблемою?

Відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу України, у спадщину переходять усі права та обов’язки особи. Наприклад, разом із будинком або квартирою спадкоємець може прийняти кредитні зобов’язання, сума яких наближається до вартості нерухомості.

У таких випадках продаж майна не завжди покриває витрати, а іноді стає складним через юридичні обмеження. Додаткову небезпеку становлять приховані кредити або мікропозики, про які родичі могли не знати.

Щоб уникнути фінансових втрат, юристи радять заздалегідь перевіряти:

• наявність відкритих судових справ;

• інформацію у реєстрі виконавчих проваджень.

Як уникнути подвійних нотаріальних витрат?

Проблемою може стати і бажання спадкоємця передати отримане майно іншому члену сім’ї. У такому випадку доведеться проходити дві процедури оформлення і двічі сплачувати нотаріальні збори.

Схема виглядає простою: спочатку родич приймає спадщину, а згодом переоформлює її на дітей або інших членів сім’ї. Проте кожен етап супроводжується окремими витратами.

Мінімальна вартість нотаріального оформлення становить приблизно 6–8 тисяч гривень. Повторна процедура потребує аналогічних витрат, що в підсумку формує значне фінансове навантаження.

Через це фахівці радять одразу відмовлятися від спадку на користь того родича, який буде володіти майном.

Як уникнути додаткових податкових витрат?

Суттєві витрати можуть виникнути і через податки, особливо для неблизьких родичів. У разі отримання дорогої нерухомості податкове навантаження здатне перетворити вигідний спадок на фінансовий тягар.

Як приклад наводиться ситуація, коли квартира вартістю 50 тисяч доларів переходить до племінниці. Оскільки вона не належить до близьких родичів, виникає обов’язок сплати великого податку.

Так, для резидентів України він становить 10% від вартості майна. Якщо ж спадкоємець проживає за кордоном, ставка зростає до 23%.

Одним зі способів зменшення витрат може стати відмова від спадщини на користь найближчих родичів — наприклад, батьків. У такому випадку податкове навантаження будет меншим, а майно залишиться всередині родини.

Водночас юристи застерігають: така схема можлива лише за наявності відповідного ступеня спорідненості та визначеного порядку спадкування. Крім того, потрібна повна довіра між родичами, адже після переоформлення повернути майно складно.