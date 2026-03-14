У місті Морон протестувальники спалили штаб-квартиру Комуністичної партії. Заворушення почалися після того, як жителі вийшли на мирну демострацію, але поліція відкрила по них вогонь. Одна людина дістала поранення, пише Фокус.

Сотні жителів Морона, міста на північ від Сьєго-де-Авіли в центральній частині Куби, вийшли на вулиці в ніч на п’ятницю, 13 березня, для мирної акції протесту, що переросла в насильство після того, як, за повідомленнями, поліцейські застрелили й поранили декого з них, а також використовували собак для придушення протестів, повідомляє Diario de Cuba.

Десятки відеороликів, опублікованих у соціальних мережах, показують натовп, який стукає каструлями і сковорідками та вигукує гасла, пересуваючись пішки і на велосипедах вулицями міста під час відключення електроенергії.

Скандуючи “свобода”, “геть диктатуру”, “увімкніть електрику” і “ми не боїмося”, протестувальники оточили місцеву поліцейську дільницю, а співробітники поліції у формі оточили вхід до будівлі.

Пізніше, як повідомляється, протест поширився на штаб-квартиру Комуністичної партії Куби в муніципалітеті, де натовп закидав будівлю камінням і підпалив посеред вулиці вогнище з меблів і документів, вивезених звідти.

Журналіст Хосе Рауль Гальєго, який мешкає в Мексиці, повідомив, що в Мороні відключили доступ до інтернету після того, як зображення масової акції протесту поширилися в мережі. Це тактика влади, спрямована на те, щоб приховати репресії та запобігти поширенню повідомлень від громадян.

“Те, що відбувається сьогодні в Мороні, — це те, що кубинський режим виношував протягом 67 років: зловживання, перекриття будь-яких шляхів до мирних змін, жорстоке поводження зі своїм народом. Люди ситі по горло і звертаються проти справжніх винуватців: Комуністичної партії Куби”, — написав Гальєго у Facebook.