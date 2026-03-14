Хочете приготувати картоплю по-новому – дуже ніжну, соковиту й ароматну без зайвого клопоту? Є простий трюк із духовкою та скляною банкою. Ділимось перевіреним рецептом від Добрих новин, це легко повторити вдома.

Картопля, запечена в банці в духовці зі спеціями – рецепт:

Запікання картоплі у скляній банці – це незвичайний спосіб приготування, під час якого овочі томляться у закритому просторі та вбирають увесь аромат спецій і цибулі. У результаті страва суттєво відрізняється від звичайної запеченої картоплі: текстура виходить ніжнішою, а смак – більш насиченим.

Інгредієнти:

1-1,2 кг картоплі;

2-3 ріпчасті цибулини;

5-6 зубчиків часнику;

1 великий пучок зелені (кріп, петрушка);

3-4 ст. л. рослинної олії;

сіль і чорний перець (за смаком);

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. хмелі-сунелі;

2-3 лаврові листки;

100 мл води або овочевого бульйону.

Підготовка овочів:

Очистіть картоплю та наріжте її великими часточками, а дрібні бульби можете залишити цілими. Цибулю наріжте півкільцями, часник – тонкими пластинками, зелень дрібно поріжте.

З’єднайте всі овочі в мисці разом зі спеціями та рослинною олією. Суміш дуже добре перемішайте руками, щоб кожен шматочок рівномірно вкрився олією та прянощами.

Укладання і запікання:

На дно чистої скляної банки укладіть лавровий лист, потім щільно, але без утрамбовування, викладіть картопляну суміш. Зверху влийте 100 мл води або бульйону – рідина створить усередині банки паровий ефект.

Банку накрийте кришкою без закручування і поставте в холодну духовку. Після цього увімкніть нагрів на 180°C і готуйте картоплю 60-70 хвилин – за цей час вона стане дуже м’якою та добре просочиться ароматами.

Фінальний штрих і подача:

Щоб утворилася рум’яна скоринка, наприкінці приготування зніміть кришку і залиште банку в духовці ще на 10 хвилин. За цей час верхній шар підрум’яниться, але всередині картопля залишиться м’якою.

Страву можете подавати як самостійну або як гарнір до м’яса чи риби. За бажанням до суміші можна додати печериці, дрібку коріандру або копчену паприку – це зробить смак ще більш виразним.

Секрет цієї страви – у закритому просторі банки, де всі соки й аромати залишаються всередині, а картопля не вариться, а саме томиться. Рецепт простий і бюджетний, тому з ним легко впорається навіть той, хто рідко готує.