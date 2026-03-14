Два роки тюрми, штраф $54 тис та депортація «світять» за фіксацію та публікацію відео прильотів та роботи ППО у Дубаї.

Про це пише The Guardian.

Влада ОАЕ розцінює такі дії як кіберзлочин, що сіє паніку. Вже є перший затриманий — це 60-річний британський турист, він один із 20 осіб, яким в Об’єднаних Арабських Еміратах висунули звинувачення згідно із законами про кіберзлочинність у зв’язку із зйомкою та публікацією матеріалів, пов’язаних з іранськими атаками на країну.

Хоча обмеження на зйомку нападів під час конфлікту не є рідкістю в усьому світі, ця справа привернула увагу через репутацію ОАЕ як магніту для впливових осіб, чиї засоби до існування залежать від постійної зйомки та публікації. Незважаючи на закон, кадри нещодавніх іранських атак широко поширилися в соціальних мережах.

Згідно з офіційним викладом справи, обвинувачених стверджують, що вони використовували інформаційну мережу або інструмент інформаційних технологій для трансляції, публікації, перевидання або поширення неправдивих новин, чуток або провокаційної пропаганди, які можуть підбурювати громадську думку або порушувати громадську безпеку.

«Звинувачення звучать надзвичайно розпливчасто, але серйозно на папері. Насправді, ймовірна поведінка може бути чимось таким простим, як поширення або коментування відео, яке вже поширюється в Інтернеті», – сказала Стірлінг у своїй заяві.

«Згідно із законами ОАЕ про кіберзлочинність, особу, яка спочатку публікує контент, можна звинуватити, але так само може бути звинувачено будь-кого, хто його змінює, перепублікує або коментує».

Одне відео може швидко призвести до кримінального переслідування десятків людей. Покарання в таких випадках може включати до двох років позбавлення волі, штрафи від 20 000 дирхамів ОАЕ (4000 фунтів стерлінгів) до 200 000 дирхамів ОАЕ, або і те, й інше, а іноземні громадяни також можуть бути депортовані.

«В інтернеті поширюється безліч зображень, відео та новин про конфлікт. Люди зрозуміло вважають, що якщо щось вже широко поширене або опубліковане ЗМІ, то коментувати або репостити це має бути прийнятним. В ОАЕ таке припущення може бути надзвичайно небезпечним», – сказала вона.

«Журналісти спеціально їздили до Дубая, щоб знімати перехоплення ракет, надсилаючи відео редакторам за кордон, які потім публікують їх з-за меж країни. Але як тільки цей матеріал з’являється в Інтернеті, мешканці та відвідувачі ОАЕ, які поширюють його або коментують, можуть раптово опинитися звинуваченими в поширенні чуток або завданні шкоди громадській безпеці».

Ця справа сталася на тлі запровадження жорстких нових правил для журналістів та представників громадськості, включаючи іноземців, які приїжджають, у період високої напруженості на Близькому Сході.

Обмеження в Ірані є особливо суворими, тоді як монархії Перської затоки, які стали мішенню безпрецедентних атак дронів та ракет з боку Ірану, також запровадили суворіший контроль.

Ізраїль заборонив публікацію контенту, який вважається прямою загрозою безпеці, такого як прямі трансляції, що показують міські горизонти під час ракетних атак, зображення, що визначають місця падіння ракет, або інформація про військові плани та засоби протиповітряної оборони.

Уряди, здається, особливо стурбовані зображеннями, які розкривають місцезнаходження ракетних ударів та ударів дронів або показують перехоплення снарядів.

AFP, одне з небагатьох міжнародних новинних агентств з тегеранським бюро, заявило цього тижня, що не змогло відвідати місце удару по школі в південному місті Мінаб, де, за словами іранської влади, понад 150 людей, багато з яких діти, загинули внаслідок обстрілу американською ракетою «Томагавк».