Вищий антикорупційний суд продовжив народній депутатці та главі фракції Батьківщина Юлії Тимошенко строк дії процесуальних обов’язків до 13 травня. Про це пише Кореспондент.

“Сьогодні, 13 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на народну депутатку, керівницю депутатської фракції у Верховній Раді України. Строк дії процесуальних обов’язків – до 13 травня 2026 року включно”, – мовиться у повідомленні.

Попри те, що імені фігурантки не вказують у повідомленні, ЗМІ зазначають, що мовиться саме про Тимошенко.

Відповідно до рішення, нардеп має дотримуватись низки обовʼязків, зокрема ️прибувати за вимогою детектива, прокурора, суду; ️повідомляти про зміну місця проживання та роботи;️ здати закордонний паспорт.

Ухвала не підлягає оскарженню та набирає законної сили з моменту оголошення.