Фактично це буде кілька програм, про які повідомив президент Зеленський.

-Домовилися з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем і міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців.

Зокрема, Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп нашого суспільства, які отримують соціальну допомогу. Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень. Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна.

Міністерства економіки та енергетики України мають підготувати також програму підтримки для тих наших людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок. Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне. Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству, – повідомив Зеленський.