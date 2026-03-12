У Харкові врятували 900 кажанів, які кілька років зимували в обшивці балкону.

Про це повідомив «Український центр реабілітації рукокрилих».

-Протягом декількох років поспіль в обшивці балкону однієї з квартир у Харкові зимували кажани. Вони не зважали власниці, хоч вона їх і чула. Допоки цього лютого тварини не почали вилазити в середину балкону, а обшивка не почала руйнуватися.

Власниця квартири знала про наш Центр, тому одразу подзвонила нам та домовилась про нашу співпрацю з ремонтниками. Дуже важливо, щоб під час ремонту наші фахівці були поруч та контролювали як проходять роботи, аби кажанів не травмували та правильно транспортували до Центру.

Із плином роботи стало зрозуміло, що під обшивкою ховається велика колонія рудих вечірниць, тож нам необхідно було якомога швидше їх врятувати. А потім почались дні нон-стоп роботи із рукокрилими.

Протягом трьох днів, працюючи у декілька змін, ми перевіряли стан тварин, поїли їх водою та надавали першу допомогу виснаженим та голодним. Загалом нам вдалось врятували більше 900 рудих вечірниць.

На щастя, стан більшості вечірниць був задовільним, тож ми створили умови для закінчення зимівлі у нашій холодній кімнаті та відгодовуємо тих, хто цього потребує.

Ми були дуже зворушені тим, що власниця балкону відповідально поставилась до ремонту та завдяки нашій співпраці такій великій кількості червонокнижних тварин вдалось зберегти життя, повідомили рятівники червонокнижних кажанів.