Тепла погода зовсім без опадів очікується в Україні найближчими днями, 11 і 12 березня, повідомляє Iнтерфакс.

У середу вітер очікується переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 12-17° тепла, в Карпатах, Чернігівській та Сумській областях 9-14°.

В Києві 11 березня температура вночі 0-2° тепла, вдень 14-16° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 11 березня найвища температура в Києві була 19,7° тепла в 2025р., найнижча 20,3° морозу в 1898р.

В четвер в Україні вітер південно-західний, на півдні та південному сході – східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 12-17° тепла, в Карпатах, Чернігівській та Сумській областях 9-14°.

В Києві вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 14-16° тепла.