У ніч на 10 березня (з 18:00 09 березня) противник атакував 137 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 122 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!