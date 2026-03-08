Воєнна розвідка України перехопила розмову російського ватажка зі своїми підлеглими — ті ігнорують накази та не виходять на зв’язок, намагаючись не йти на вірну смерть.

“С..ка, это что за пятихаточная х…ня мне здесь вот попалась, б..дь, нах..й. Вас что там б..дь обучали этому или че там на..й, или что вас там укусили-перекусили с..ка на…й там пятихатки, или что с..ка, я ни…я не понял, с..ка”, — кричить командир, не приховуючи люті.

Як і раніше, єдиною “мотивацією” до виконання наказів залишаються погрози фізичною розправою.

“Вы уе..ны если с..ка на…й, щас я не выйдите на связь на…й — не выйдите на связь, вам п..да с..ка, поняли на…й”, — погрожує він підлеглим.

Перехоплення вкотре демонструє глибоку деморалізацію та страх серед особового складу окупаційних військ, який намагається будь-якими методами уникнути загибелі.

ГУР МО України нагадує: кожен російський військовослужбовець, який не бажає почувати себе гарматним м’ясом, має шанс зберегти життя. Для цього потрібно написати в бот проєкту “Хочу жить” у Telegram: https://t.me/spasisebyabot