У Міжнародний день боротьби за права жінок у Києві проходить Марш жінок. Він відбувається вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Марш жінок в центрі Києва, 8 березня 2026 р. Cуспільне/Анна Самара

Марш жінок в центрі Києва, 8 березня 2026 р. Cуспільне/Анна Самара

“8 березня — вперше чергу про права жінок, які продовжують утискати”, — говорить представниця “Фундації регіональних ініціатив” Поліна.

Вона, як і більшість присутніх на марші, виступає проти нового Цивільного кодексу. Активісти називають його “шляхом в минуле” та “кроком до Росії”.

“Скандальна норма про 14 років, коли дівчину можна видати заміж. Вони вводять поняття «добросовісність». Якщо в суді визнають аморальність жінки, в неї можуть відібрати дітей”, — пояснює співзасновниця “Маршу жінок” та правозахисниця Олена Шевченко.

Цього року на заході говорять й про захист прав військовослужбовиць, дискримінацію у війську, а також про підтримку жінок у російському полоні з 2014 року.

“Жінки в неволі — цивільні, яких Росія вкрала на окупованих територіях. Вони знаходяться там і навіть не підтверджені. В нас список з 400 жінок. У них вже повиростали діти і ми маємо за них боротись”, — додає Шевченко.

Про “Марш жінок”

“Марш жінок” — це феміністична ініціатива, яка об’єднує активісток, представниць громадських організацій та небайдужих жінок. Щороку 8 березня в різних містах України вона проводить ходу задля привернення уваги до викликів, з якими стикаються різні жінки в Україні.

Перша хода відбулася в Україні у 2018 році, а остання ще до повномасштабного вторгнення — у 2021-му.