Армія оборони Ізраїлю заявила, що близько 200 винищувачів виконали найбільшу військову операцію в історії Повітряних сил Ізраїлю.

Як йдеться у повідомленні, Армія оборони Ізраїлю здійснила масштабну атаку на ракетний масив та оборонні системи іранського терористичного режиму в західному та центральному Ірані, пише ЛБ.

“Це найбільший військовий проліт в історії Повітряних сил Ізраїлю, проведений після точного планування та на основі високоякісної розвідки, одночасно синхронізуючи сотні винищувачів”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що винищувачі Ізраїлю скинули сотні боєприпасів, спрямованих приблизно на 500 цілей, включаючи системи протиповітряної оборони та ракетні пускові установки, в ряді місць в Ірані одночасно.

Армія Ізраїлю пише, що удари по оборонних системах дозволили розширити їхню повітряну перевагу над повітряною територією Ірану та серйозно погіршили наступальні можливості іранського режиму.