У Дніпрі припинено системне катування шістьох дітей віком від 3 до 10 років у дитячому будинку сімейного типу.

За даними слідства, батьки-вихователі роками застосовували фізичне та психологічне насильство: побиття, приниження, ізоляцію, примус до важкої праці. Дітей залишали без їжі, змушували ходити по камінню до крові, спати на дерев’яній лавці без постелі. За «непослух» – голили наголо.

Про це стало відомо після того, як найстарший вихованець, вступивши до навчального закладу, наважився розповісти правду.

Дітей допитано із застосуванням методики «зеленої кімнати», щоб уникнути повторної травматизації. Вони перебувають у безпечних умовах. Дитячий будинок сімейного типу розформовано.

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили двом батькам-вихователям про підозру у катуванні, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України). Судом обрано запобіжні заходи.

Окрему правову оцінку буде надано діям посадових осіб служб у справах дітей, які під час перевірок порушень не виявляли.

-Насильство над дитиною не буває «вихованням». І воно не залишиться без реагування.

Після мого доручення посилити контроль у сфері захисту дітей змінено підходи до реагування. З початку року у відповідних провадженнях 122 особам повідомлено про підозру, 74 з них працівники соціальних служб, реабілітаційних центрів та закладів освіти. Понад 250 дітей вилучено з небезпечного середовища, – зазначив генпрокурор Кравченко.