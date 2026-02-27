У п’ятницю, 27 лютого, у четверту річницю Баштанського спротиву, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, начальник Баштанської РВА Владислав Дмитрів, Баштанський міський голова Олександр Береговий, а також місцеві жителі та військові згадували, як це було, та віддали шану загиблим.

1 березня 2022 року Баштанка зупинила просування російських військ на Півдні України. До міста підійшла ворожа колона чисельністю близько 400 одиниць техніки, однак завдяки згуртованості військових і місцевих жителів ворог зазнав втрат: бій прийняли близько 110 представників батальйону територіальної оборони та військовослужбовців районного ТЦК, а також до зброї взялися цивільні добровольці – до 50 осіб. У результаті було знищено й захоплено близько 30 одиниць техніки та взято в полон 28 окупантів. Противник не зміг закріпитися в місті та використати його як опорний пункт для подальшого наступу. У боях за Баштанку загинуло четверо бійців ТрО та один цивільний.

У межах поїздки відбулося вшанування загиблих захисників України та покладання квітів, повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

Також пройшла церемонія нагородження військовослужбовців і жителів громади.

Почесною відзнакою начальника Миколаївської обласної військової адміністрації «Святий Миколай Чудотворець» ІІІ ступеня нагороджено військовослужбовців 3 батальйону територіальної оборони – за мужність, самовіддану службу та особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України. Почесними грамотами Миколаївської ОДА відзначено жителів Баштанської міської територіальної громади за активну громадянську позицію, стійкість і допомогу в обороні міста.

Окрім цього, начальник ОВА Віталій Кім вручив сертифікати на отримання грантів для ветеранів та членів їхніх родин. Підтримку на розвиток власної справи отримали четверо переможців програми з Баштанського району – на реалізацію проєктів у сфері торгівлі, харчування та побутових послуг. Розмір кожного гранту становить 500 тисяч гривень.

«Я пам’ятаю, як усе починалося: було страшно, ніхто не знав, що робити, але всі діяли. Саме ця згуртованість і стала нашою рушійною силою», – зазначив Віталій Кім.

Миколаївщина пишається своїми земляками, які стали на захист рідної громади та всієї держави, і з вдячністю пам’ятає подвиг Баштанки, що назавжди вписаний в історію боротьби за незалежність України.