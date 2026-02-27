Застосунок «цеПогода» – це тільки перевірена інформація, офіційні попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища безпосередньо від фахівців, які забезпечують метеорологічний супровід держави.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Інше ТВ.

У застосунку ви знайдете:

* погодинний і добовий прогноз до 5 діб;

* розрахунковий прогноз на 6-9 добу (консультаційного характеру);

* автоматичне визначення вашого місцеперебування;

* інтерактивні карти.

Прогнози формуються на основі розрахунків провідних європейських прогностичних центрів та проходять фаховий аналіз і адаптацію синоптиками УкрГМЦ. Це означає – точність, професійність і відповідальність у кожному оновленні.

Застосунок створено в межах міжнародного проєкту у співпраці з Фінським метеорологічним інститутом.

Тестовий режим триватиме 3 місяці. Команда розробників очікує на ваші відгуки, щоб зробити сервіс ще кращим. Помітили технічні недоліки або маєте ідеї для вдосконалення – пишіть на mobileapp@meteo.gov.ua.

Шукайте офіційний застосунок «цеПогода» у Google Play та App Store.

Ваш зворотний зв’язок допоможе зробити офіційний погодний сервіс ще точнішим, зручнішим і надійнішим. Долучайтеся до тестування, і нехай погода більше не застане вас зненацька!

