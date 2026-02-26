Варшавський метрополітен адаптують для використання в якості складів та укриття. Про це повідомив мер столиці Польщі Рафал Тшасковський, презентуючи програму “Підземний щит”, повідомляє УНН із посиланням на in Poland.

За словами посадовця, станції метро зможуть одночасно забезпечити прихисток для понад 100 тисяч осіб. У співпраці з пожежною службою місто адаптує станції та технічні приміщення для зберігання аварійного обладнання – запасів води, розкладачок, ковдр та інших необхідних речей. Технологічні порожнини вже готуються для розміщення відповідного оснащення.

Міська влада також розпочала закупівлю генераторів електроенергії та іншого обладнання, необхідного для функціонування укриттів у кризових умовах. Йдеться про тисячі одиниць техніки та спорядження, включно з термосами, флягами, спальними мішками й ношами – пише видання.

