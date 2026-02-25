Іспанський суспільний мовник RTVE у роковини повномасштабної війни в Україні – 24 лютого – офіційно заявив про намір ініціювати заборону участі в Євробаченні для країн, які перебувають у стані збройного конфлікту. З відповідною заявою виступив президент мовника Хосе Пабло Лопес під час слухань у парламенті Іспанії, повідомляє Кореспондент.

За його словами, конкурс не повинен ставати інструментом політичного впливу або пропаганди, а чинні правила Європейська мовна спілка потребують перегляду.

“Ми повинні раз і назавжди розпочати серйозну дискусію, яку, сподіваюся, ми зможемо провести в найближчі тижні, щодо реформи статуту Європейської мовної спілки (EBU) і заборони країнам, що перебувають у стані конфлікту, брати участь у наступному конкурсі Євробачення” – наголосив Лопес.

Фактично ініціатива RTVE може стосуватися України та Ізраїлю – країн, участь яких у конкурсі вже неодноразово викликала дискусії в європейському медіапросторі.

Також стало відомо, що Іспанія не братиме участі в Євробаченні 2026 року, яке має відбутися у Відні. Водночас у RTVE запевнили, що залишаються прихильними до самого формату конкурсу та прагнуть його “деполітизації”.

Іспанія входить до групи з п’яти країн -разом із Нідерландами, Ірландією, Словенією та Ісландією – мовники яких наприкінці 2025 року оголосили про відмову від участі через допуск Ізраїлю на тлі війни на Близькому Сході.

Суперечки навколо конкурсу посилилися після гранд-фіналу Євробачення 2025 року в Базелі. Тоді RTVE публічно поставив під сумнів систему телеголосування, заявивши, що на результати могли вплинути воєнні конфлікти в Україні та Ізраїлі, і звернувся до EBU з вимогою надати детальні дані щодо розподілу голосів.