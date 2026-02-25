Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 262 490 (+1 070) осіб
танків – 11 701 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 091 (+5) од.
артилерійських систем – 37 589 (+29) од.
РСЗВ – 1 655 (+1) од.
засоби ППО – 1 305 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886) од.
крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 79 971 (+145) од.
спеціальна техніка – 4 075 (+1) од.
Дані уточнюються