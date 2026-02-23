Теракт у Львові знову ставить питання про Telegram та інші подібні анонімні платформи. На цьому наголосила заступниця глави Офісу Президента Ірина Верещук, передає УНН.

Вкотре ми бачимо, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів – зазначила Верещук.

За її словами, це чергове нагадування подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни.

Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити – резюмувала Верещук.